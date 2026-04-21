Održana svetska premijera filma “Đavo nosi Pradu 2”

En Hatavej prisustvovala je sinoć svetskoj premijeri filma „Đavo nosi Pradu 2“ u dvorani Dejvid Gefen u Njujorku. Od kada je objavljen prvi trejler za film, publika sa nestrpljenjem čeka da vidi šta će to glavne junakinje En Hatavej i Meril Strip da im donesu i kako će da ih nasmeju do suza.

Ono što su svi primetili sinoć jeste da su glavne junakinje ovog ostvarenja došle u crvenim odevnim kombinacijama. Meril Strip je crvenu učinila svojom prepoznatljivom bojom na ovoj pres turneji, tako da ne čudi što se ponovo vraća njoj kao centralnoj figuri filma na svetskoj premijeri.



Ovog puta, odlučila se za kožni ogrtač iz kolekcije Givenchy za jesen 2026. godine Sare Barton. Naočare za sunce, iako praktične za crveni tepih obasjan suncem, takođe deluju kao znalački znak poštovanja prema Ani Vintur, referentnoj tački iz stvarnog sveta koja stoji iza lika.

Dok je En Hatavej došla u crvenoj svilenoj korset haljini bez bretela od Luj Vitona, sa 3D nabranim konusima koji pojačavaju suknju. Dok je na nogama imala takođe crvene satenske sandale Luj Viton. Bulgari nakit upotpunjuje izgled, što označava samouveren povratak formi.

Na premijeri je bila i Hajdi Klum, ali i Lejdi Gaga koja je svojim vrtoglavo visokim potpecima zabrinula sve na crvenom tepihu, jer su u jednom trenutku mislili da će da se sruši.



Zajecaronline/J.V.

