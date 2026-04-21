TV Arena sport najgledanija kod kablovskih operatera: Rušimo granice i postavljamo rekorde

TV Arena sport nastavila je da pomera granice, pošto je u nedelju 19. aprila po prvi put bila najgledanija kod kablovskih operatera, čime je još jednom potvrđeno ogromno poverenje publike u sadržaj koji Arena svakodnevno donosi.

Prema “Nielsen” podacima, ukupan portfolio TV Arena sport tog dana ostvario je šer od 14,46 odsto u ciljnoj grupi 18-49 (godina) i čak 17,42 odsto u ciljnoj grupi muškarci 15-54, uz izuzetno snažan rič od 1.175.369 u populaciji 18-49, 953.951 u ciljnoj grupi muškarci 15-54 i 4.006.976 u ukupnoj populaciji.

Posebno se izdvojio kanal Arena 1 Premium, koji je bio najgledaniji u ciljnoj grupi muškarci 15-54 sa šerom od 8,28 odsto, dok je u ciljnoj grupi 18-49 ostvario šer od 5,79 odsto. Istovremeno, Arena 1 Premium zabeležila je i snažan rič od 265.656 u populaciji 18-49, 232.967 u ciljnoj grupi muškarci 15-54 i 801.680 u ukupnoj populaciji.

Najveću pažnju publike privukao je derbi ABA lige između Partizana i Crvene zvezde, koji je na Arena 1 Premium ostvario šer od 25,26 odsto u ciljnoj grupi muškarci 15-54 i 18,65 odsto u populaciji 18-49, uz ukupan rič od 644.559 gledalaca. Veliku gledanost imala je i studijska emisija posle meča, koja je zabeležila šer od 15,32 odsto u ciljnoj grupi muškarci 15-54 i 10,86 odsto u populaciji 18-49, uz rič od 282.658 u ukupnoj populaciji.

Snažan doprinos sjajnom rezultatu dali su i vrhunski fudbalski sadržaji. Duel Mančester sitija i Arsenala, koji je ostvario šer od 14,67 odsto u ciljnoj grupi muškarci 15-54 i 8,80 odsto u populaciji 18-49, uz ukupan rič od 346.854 gledalaca, dok je veliki argentinski derbi River Plata – Boka Juniors imao rič od 221.048 u ukupnoj populaciji.

Da rast Arena sistema nije prisutan samo na televiziji, potvrđuju i rezultati portala TV Arena Sport – www.tvarenasport.com. Sajt je prošlog marta zabeležio rekordnu posećenost, a već zaključno sa 20. aprilom jasno je da bi aktuelni mesec mogao da nadmaši mart i donese novi istorijski rezultat. То pokazuje da publika Areni veruje na svim platformama i kada je reč o velikim televizijskim prenosima, i kada traži najbrže, najtačnije i najkvalitetnije sportske informacije u digitalnom formatu.

Uspeh ostvaren 19. aprila zato nije samo dnevni rezultat, već još jedna potvrda da TV Arena Sport i Arena Channels Group nastavljaju da rastu i učvršćuju poziciju lidera sportskog sadržaja u Srbiji.

Zajecaronline/arenasport/J.V.