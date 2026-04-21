Kralj Čarls odao počast kraljici Elizabeti II povodom stogodišnjice njenog rođenja

Sto godina od rođenja kraljice Elizabete! Kralj Čarls odao počast kraljici Elizabeti!

Kralj Velike Britanije Čarls III uputio je ličnu video-poruku u čast svoje majke, pokojne kraljice Elizabete II, povodom sto godina od njenog rođenja. Naveo je da bi njegova majka verovatno bila uznemirena trenutnim stanjem u svetu.

U poruci snimljenoj u Balmoralu, kralj je naglasio da je njegova majka tokom života bila svedok velikih promena. Kroz sve decenije ostala je postojana i posvećena narodu kojem je služila, prenosi BBC.

Podsetio je i na optimizam pokojne kraljice i njeno verovanje da će dobrota uvek “prevladati”. Britanski kralj je u poruci pozvao na “bolje sutra” zasnovano na miru, pravdi, prosperitetu i bezbednosti.

Na dan obeležavanja stogodišnjice rođenja najdugovečnije britanske monarhinje, kralju Čarlsu i kraljici Kamili biće predstavljen konačni dizajn tradicionalne bronzane statue kraljice Elizabete II.

Skulpturu, koju je izradio umetnik Martin Dženings, prikazuje kraljicu u mlađim godinama, u ceremonijalnoj odori.

Statua visoka tri metra biće postavljena na postolju visokom 3,4 metra u parku Sent Džejms u Londonu. Inspirisana je portretom kraljice koji je 1955. godine naslikao Pjetro Anigoni. Spomenik se otkriva tačno sto godina nakon njenog rođenja, 21. aprila 1926. godine, kada je tadašnja princeza Elizabeta rođena u kući u ulici Bruton u londonskom Mejferu.

Predsednik Memorijalnog komiteta kraljice Elizabete, lord Džanvrin, rekao je da statua prikazuje kraljicu u njenoj javnoj ulozi. Naglašava snažan osećaj dužnosti i posvećenosti javnoj službi.

Memorijalni projekat u parku Sent Džejms, uključuje i bistu kraljice iz kasnijih godina, kao i bronzanu statuu princa Filipa. Planirana je i obnova mosta u parku, sa staklenom ogradom inspirisanom kraljevskom tijarom. Očekuje se da će spomenici, smešteni u centralnom londonskom parku u blizini Bakingemske palate, biti završeni za oko dve godine.

U okviru memorijalnog projekta biće pokrenut i digitalni deo sa veb-sajtom na kojem će građani moći da pošalju svoja poruke sećanja na pokojnu kraljicu.

Zajecaronline/J.V.

