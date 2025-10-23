Košarkaški savez Srbije suspendovao sudiju Uroša Nikolića!

Predsednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije Milorad Milojković suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji je se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu KSS.

U saopštenju se navodi da je Nikolić suspendovan na osnovu člana 5 stava 1 tačka 7 Pravilnika o službenim licima KSS, a u vezi sa članom 50 Disciplinskog pravilnika KSS.

“Kako postoji osnovana sumnja da je košarkaški sudija Nikolić učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrana vršenja dužnosti košarkaškog sudije, predsednik SK KT KSS je doneo odluku kao u izreci. Ova Odluka biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS”, navodi se u odluci o suspenziji Nikolića, koju je potpisao Milojković.

Mediji su preneli da je Nikolić uhapšen u sredu u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe koja je osumnjičena za teška krivična dela.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

