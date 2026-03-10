Košarkaši Partizana sutra gostuju Virtusu: Evo šta je rekao Penjaroja pred utakmicu

Košarkaše Partizana očekuje nova utakmica u Evroligi. Crno-beli će sutra gostovati Virtusu, a pred put ka Bolonji, duel 31. kola elitnog takmičenja najavio je trener Đoan Penjaroa.

– Igramo protiv tima koji igra sa puno energije. Imaju odličnog skorera (Karsena) Edvardsa. Teška utakmica za nas – rekao je Španac koji će sutra protiv sebe imati Duška Ivanovića.

– Sjajan trener. Njegovi timovi se svake godine nadmeću, osvojio je mnogo trofeja. On je jedan od najvažnijih trenera u poslednjih 20 godina, rekao je Penjaroja i otkrio u kakvom su zdravstvenom stanju njegovi igrači.

Košarkaši Partizana sutra gostuju Virtusu

– Vašington je ovde, potrebne su mu nedelje da se oporavi. Za Bruna ćemo videti. Trenirao je, nije teška povreda, ali videćemo. On će putovati sa ekipom – otkrio je španski stručnjak i za kraj komentarisao nedavna dešavanja u Dubaiju kada su trojica košarkaša Partizana ostala “zarobljena” u tom gradu.

– Nije laka situacija, naročito za njih. Za nas je teško da treniramo prošle nedelje. Najveći problem je što se Vašington povredio na prvom treningu nazad – zaključio je Penjaroja.

Uoči sutrašnje utakmice (20.45), Virtus je na 14. mestu na tabeli sa 13-17, dok je Partizan na 17. poziciji sa 9-20. Inače, u decembru prošle godine, Virtus je u Beogradu pobedio sa 86:68.

Sudije će biti Boris Rižik, Gitis Vilius i Tomas Bisuel.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

