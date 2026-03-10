Izdvajamo Sport Vesti

Košarkaši Partizana sutra gostuju Virtusu: Evo šta je rekao Penjaroja pred utakmicu

10.03.2026.
Košarkaše Partizana očekuje nova utakmica u Evroligi. Crno-beli će sutra gostovati Virtusu, a pred put ka Bolonji, duel 31. kola elitnog takmičenja najavio je trener Đoan Penjaroa.

Igramo protiv tima koji igra sa puno energije. Imaju odličnog skorera (Karsena) Edvardsa. Teška utakmica za nas – rekao je Španac koji će sutra protiv sebe imati Duška Ivanovića.

Sjajan trener. Njegovi timovi se svake godine nadmeću, osvojio je mnogo trofeja. On je jedan od najvažnijih trenera u poslednjih 20 godina, rekao je Penjaroja i otkrio u kakvom su zdravstvenom stanju njegovi igrači.

Vašington je ovde, potrebne su mu nedelje da se oporavi. Za Bruna ćemo videti. Trenirao je, nije teška povreda, ali videćemo. On će putovati sa ekipom – otkrio je španski stručnjak i za kraj komentarisao nedavna dešavanja u Dubaiju kada su trojica košarkaša Partizana ostala “zarobljena” u tom gradu.

Nije laka situacija, naročito za njih. Za nas je teško da treniramo prošle nedelje. Najveći problem je što se Vašington povredio na prvom treningu nazad – zaključio je Penjaroja.

Uoči sutrašnje utakmice (20.45), Virtus je na 14. mestu na tabeli sa 13-17, dok je Partizan na 17. poziciji sa 9-20. Inače, u decembru prošle godine, Virtus je u Beogradu pobedio sa 86:68.

Sudije će biti Boris Rižik, Gitis Vilius i Tomas Bisuel.

