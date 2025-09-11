Košarkaši Nemačke pobedili Sloveniju!

Izdvajamo Sport Vesti

11.09.2025.
Luka Doncic foto: (AP Photo/Sergei Grits)

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je sinoć u četvrtfinalu u Rigi pobedila selekciju Slovenije rezultatom 99:91 (32:21, 24:19, 25:23, 29:17).

Najefikasniji u reprezentaciji Nemačke bio je Franc Vagner sa 23 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Denis Šreder je upisao 20 poena i sedam asistencija, a Danijel Tajs je zabeležio 15 poena i devet skokova.

U selekciji Slovenije istakao se Luka Dončić sa 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Klemen Prepelič je postigao 13 poena, dok je Gregor Hrovat ubacio 11.

Slovenija je vodila tokom većeg dela meča, a Nemačka je utakmicu prelomila u poslednjoj deonici serijom 14:5.

Nemačka će u petak u polufinalu igrati protiv Finske, koja je pobedila Gruziju rezultatom 93:79.

U drugom polufinalu sastaće se Grčka i Turska.

