Košarkaši Nemačke pobedili Sloveniju!

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je sinoć u četvrtfinalu u Rigi pobedila selekciju Slovenije rezultatom 99:91 (32:21, 24:19, 25:23, 29:17).

Najefikasniji u reprezentaciji Nemačke bio je Franc Vagner sa 23 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Denis Šreder je upisao 20 poena i sedam asistencija, a Danijel Tajs je zabeležio 15 poena i devet skokova.

U selekciji Slovenije istakao se Luka Dončić sa 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Klemen Prepelič je postigao 13 poena, dok je Gregor Hrovat ubacio 11.

Slovenija je vodila tokom većeg dela meča, a Nemačka je utakmicu prelomila u poslednjoj deonici serijom 14:5.

Nemačka će u petak u polufinalu igrati protiv Finske, koja je pobedila Gruziju rezultatom 93:79.

U drugom polufinalu sastaće se Grčka i Turska.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…