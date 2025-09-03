Izdvajamo Sport Vesti

Košarkaši Crne Gore poraženi od Velike Britanije!

03.09.2025.
foto: (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP)

Košarkaška reprezentacija Velike Britanije pobedila je selekciju Crne Gore rezultatom 89:83 u meču poslednjeg, petog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Košarkaši Velike Britanije i Crne Gore nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala EP, pošto su zabeležili po jednu pobedu i četiri poraza.

Najefikasniji u selekciji Velike Britanije u današnjem meču bio je Majls Heson sa 29 poena, dok je Akvaši Jeboa dodao 23. U reprezentaciji Crne Gore najbolji je bio Nikola Vučević, koji je zabeležio 31 poen, 11 skokova i sedam asistencija.

Plasman u osminu finala sa četvrte pozicije iz grupe B izborila je Švedska, koja će od 15.30 časova igrati meč petog kola sa Litvanijom. Švedska ima jednu pobedu i tri poraza i bez obzira na ishod duela sa Litvanijom zauzeće četvrtu poziciju u grupi B.

Košarkaši Švedske će u osmini finala EP igrati sa pobednikom meča Srbija – Turska, koji je na programu večeras od 20.15 sati.

Poslednji meč petog kola u grupi B između Finske i Nemačke na programu je večeras od 19.30 časova.

Trenutni plasman na tabeli grupe B: Nemačka 4-0, Litvanija 3-1, Finska 3-1, Velika Britanija 1-4, Crna Gora 1-4, Švedska 1-3.

