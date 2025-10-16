KOLAČ SA PUDINGOM I JABUKAMA

Sastojci:

1 kg oljuštenih i seckanih jabuka

1 kutija keksa

1/2 litra vode

6 kašika šećera

2 vanilin šećera

2 pudinga od vanile

1 pavlaka za šlag

1/2 kg jabuka

Priprema kolača:

Skuvajte očišćene i isečene jabuke , šećer i vodu. Kad jabuke počnu da se raspadaju, pa dodajte vanilin šećer. Potom ubacite pudinge od vanile koje ste prethodno razmutili u malo vode. Kuvajte još 5minuta, pa vrućim filom prelijte keks koje ste poređali u tepsiji. Ostavite da se ohladi i premažite sve šlagom.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.