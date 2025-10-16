Izdvajamo Recept Vesti

KOLAČ SA PUDINGOM I JABUKAMA

16.10.2025.
foto: Pinterest

Sastojci:

  • 1 kg oljuštenih i seckanih jabuka
  • 1 kutija keksa
  • 1/2 litra vode
  • 6 kašika šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 2 pudinga od vanile
  • 1 pavlaka za šlag
  • 1/2 kg jabuka

Priprema kolača:

Skuvajte očišćene i isečene jabuke , šećer i vodu. Kad jabuke počnu da se raspadaju, pa dodajte vanilin šećer. Potom ubacite pudinge od vanile koje ste prethodno razmutili u malo vode. Kuvajte još 5minuta, pa vrućim filom prelijte keks koje ste poređali u tepsiji. Ostavite da se ohladi i premažite sve šlagom.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

