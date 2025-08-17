„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“ (VIDEO)

„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu

„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“

„Koga će večeras da spale?“, napisao je predsednik u objavi na Instagramu.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)



„To je i upozorenje svim ljudima i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino ostalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, jedino to im je ostalo“, dodao je predsednik Srbije.

ZajecarOnline/M.K.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!