„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“ (VIDEO)

„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu
„KOGA ĆE VEČERAS DA SPALE?“ Predsednik Vučić: „Pitanje je vremena kad će krenuti da ubijaju na ulici“
„Koga će večeras da spale?“, napisao je predsednik u objavi na Instagramu.
„To je i upozorenje svim ljudima i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino ostalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, jedino to im je ostalo“, dodao je predsednik Srbije.
ZajecarOnline/M.K.
