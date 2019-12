Kod mladog Zaječarca pronađen kilogram marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su L. K. (1999) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u rancu osumnjičenog koji je bio na autobuskom stajalištu u okolini grada pronašla kesu sa više od kilogram marihuane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Zaječaru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.