Ko planira put za vikend, neka obrati pažnju: Zbog rušenja mosta saobraćaj obustavljen 48 sati

Srbi, koji planiraju da putuju u Grčku ovog vikenda, trebalo bi da budu spremni na moguće probleme u saobraćaju u Solunu, nakon što je policija najavila potpuno zatvaranje dela istočnog unutrašnjeg obilaznog puta na 48 sati.

Saobraćaj će biti zatvoren od petka, 13. marta u 23 časa do nedelje, 15. marta u 23 časa.

Ko planira put za vikend, neka obrati pažnju!

Zatvaranje će se odnositi na deonicu između raskrsnica K7 (Eptapirhio) i K8 (Triandrija), što je jedna od najprometnijih saobraćajnica u gradu.

RUŠENJE MOSTA

Razlog za zatvaranje je rušenje mosta Agios Pavlos, koji je deo velikog infrastrukturnog projekta “Nadvožnjak preko Soluna”. Tokom dva dana saobraćaj će biti preusmeren kroz gradske ulice, zbog čega vlasti očekuju znatno povećane gužve.

Saobraćajna policija apeluje na vozače da izbegavaju nepotrebno kretanje duž ove deonice, da poštuju postavljene saobraćajne znakove i uputstva službi na terenu.

Zajecaronline.com/24sedam/ N.B.

