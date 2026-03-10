Klima u autu i veća potrošnja goriva – šta treba znati

Ovim su se bavili i stručnjaci Nemačkog automobilskog kluba (ADAC), koji su kroz testove analizirali koliko uključena klima opterećuje motor i povećava troškove vožnje.

Rezultati pokazuju da savremeni sistemi danas troše znatno manje energije nego nekada.

Zahvaljujući modernim kompresorima, uticaj klima uređaja na potrošnju goriva postepeno se smanjuje, iako je dodatna potrošnja i dalje primetna. ADAC merenja su pokazala da klima uređaj u automobilu povećava potrošnju goriva u proseku za oko 10 do 15 procenata.

Međutim, stvarni uticaj u velikoj meri zavisi od uslova vožnje, tj. gde i kako vozite automobil.

U gradskoj vožnji potrošnja goriva može se povećati i do 20 procenata, dok na otvorenim putevima pri prosečnoj brzini od oko 100 km/h povećanje iznosi približno šest procenata. Najveći skok se beleži kada automobil radi u praznom hodu – tada potrošnja može da poraste i do 70 procenata jer motor radi, a vozilo miruje. Stručnjaci ističu da se potrošnja može smanjiti pravilnim korišćenjem sistema klimatizacije, piše tportal.

Ako automobil ima automatski klima uređaj, preporučuje se korišćenje Auto režima, u kome sistem samostalno reguliše temperaturu i rad ventilatora. Ovaj režim je obično efikasniji i ekonomičniji od ručnog podešavanja jačine duvanja.

