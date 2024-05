Kladovo: Za javne radove angažovano 14 nezaposlenih!

U cliju smanjenja nezaposlenosti, opština Kladovo realizovala je aktivnost javnih radova na kojima je angažovano 14 nezaposlenih lica.

Opština Kladovo je u cilju smanjenja nezaposlenosti, sa dobrom praksom nastavila i ove godine i za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja iz budžeta opredelila 10 miliona dinara. Toliko će prema planu biti izdvojeno i u naredne dve godine. U okviru planiranih mera LAPZ-a za period od 2024. do 2026. godine, uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Bor, realizovana je aktivnost javnih radova na kojima je angažovano 14 nezaposlenih lica.

Ove godine, na Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova odazvali su se JP „Komunalac“ i Turistička organizacija opštine Kladovo. U lokalnom komunalnom preduzeću, angažovano je 10 nezaposlenih lica. Oni su radili na poslovima čišćenja divljih deponija u Mesnim zajednicama Rtkovo i Podvrška i prilaznih poteza kod arheoloških lokacija Trajanov most i Diana. Za to je obezbezbeđeno 3,96 miliona dinara. Ugovorom sa TOO Kladovo, četiri lica su angažovana na uređenju i održavanju tvrđave Fetislam. Iz budžeta opštine je za te poslove izdvojeno 1,58 miliona dinara.

Pored ove mere, Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Kladovo obuhvaćene su i mere poboljšanja položaja mladih na tržištu rada.

Kroz realizaciju prakse, odnosno, osposobljavanje mladih nezaposlenih lica za samostalni rad kao i subvencionisano zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica.

Realizaciju LAPZ-a sprovešće opština Kladovo i Nacionalna služba za zapošljavanje-filijala Bor, na osnovu raspisanih javnih poziva.

ZaječarOnline/O.B.