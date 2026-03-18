Kladovo: Dodeljeni ugovori za subvencije za energetsku sanaciju 22 domaćinstva

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je danas u Kladovu, sa predsednikom te opštine Sašom Nikolićem, ugovore za 22 domaćinstva koja su dobila subvencije za energetsku sanaciju na prošlogodišnjem javnom pozivu na kojem je izdvojeno 7,5 miliona dinara.

Istakla je da je 10 socijalno ugroženih domaćinstava dobilo subvenciju ministarstva u visini do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije, dok je 12 domaćinstava dobilo podršku ministarstva i lokalne samouprave u rasponu od 50 do 65 odsto.

“Ove mere odraziće se pozitivno na kućne budžete, jer niži troškovi energije znače i više sredstava za druge potrebe domaćinstava”, rekla je Vlahović, navodi se u saopštenju.

Ukazala je da zamena stare stolarije može značajno da umanji gubitke toplote i donese uštede od oko 20 odsto, dok postavljanje termoizolacije na fasadi spada među najefikasnije mere i može smanjiti potrošnju energije za približno 30 odsto.

“Posebno značajnu ulogu imaju toplotne pumpe kao savremeni sistemi grejanja i hlađenja, koje omogućavaju smanjenje potrošnje energije i do 70 odsto”, navela je Vlahović.

Prema njenim rečima, ugradnja solarnih panela omogućava domaćinstvima da deo sopstvene potrošnje obezbede iz obnovljivih izvora, čime se računi za električnu energiju mogu značajno ili čak u potpunosti smanjiti.

Prilikom obilaska radova na unapređenju energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave, koji se finansiraju uz podršku resornog ministarstva, Vlahović je rekla da se izvode radovi na unapređenju termičkog omotača, odnosno postavljanju kvalitetne izolacije, kao i na ugradnji termostatskih ventila na svim grejnim telima.

“U naredna tri meseca očekujemo završetak radova kojim će se smanjiti godišnja potrošnja energije za više od 25 odsto. Uskoro ćemo raspisati novi javni poziv i nadamo se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju sa Kladovom u energetskoj sanaciji objekata od javnog značaja”, rekla je ona.

Opštinu Kladovo posetili su i v.d. pomoćnica ministra za energetsku efikasnost i klimatske promene Maja Vukadinović i direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!