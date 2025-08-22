Kiša ugasila požar kod Neuma

Požari danima unazad bukte po Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Grčkoj, Italiji, Španiji…. A kiša koja je rano jutros pala pomogla je da se ugasi veliki požar koji je zahvatio područje između Neuma i Stoca, potvrdili su iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.

Vatra je izbila u sredu i proširila se na više sela Radetići, Drijen, Prapratnica, Donji i Gornji Zelenikovac, Hutovo i Dobri Do. Gorela je trava, nisko raslinje, a vatra je zahvatila i jedan automobil. U gašenju su učestvovali i vatrogasci iz drugih hercegovačkih gradova i susedne Hrvatske, meštani, uključujući protivpožarne avione „air tractor“.

U četvrtak uveče jak vetar rasplamsao je vatru i usmerio je prema naselju Hutovo, a plamen i dim približili su se stambenim kućama. Prema dostupnim informacijama, požar je stigao iz mesta Trnovica u Hrvatskoj.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

