Kamenolom u Malom Izvoru – pobeda običnog čoveka u borbi za egzistenciju ili predizborni trik?

U toku jučerašnjeg dana kao prava detonacija odjeknula je Srbijom vest da se običan čovek, građanin, pošteni seljak, izborio za svoje ognjište, za svoju porodicu i svoj dom. Meštani Malog Izvora prekinuli su sednicu Skupštine Grada Zaječara, došavši da odbrane sebe, svoju decu i komšije i sa transparentom „Nećemo kamenolom“, pištaljkama i iskrenom zabrinutošću za svoju budućnost sprečili donošenje Odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ u katastarskoj opštini Mali Izvor.

Pre dve godine, kada je priča o kamelonomu nadomak Malog Izvora započeta, meštani ovog sela bili su protiv toga, sazivali zborove u selu, obraćali se gradskim vlastima, pa i organizovali potpisivanje peticije protiv kamenoloma, a potom i protest na kome je još tada govorio Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je objasnio da je zvao gradonačelnika, koji mu je tada rekao da ima predstavnika Mesne zajednice, te da nema potrebe da on sam ragovara sa meštanima.

„Šta bi ti, Boško Ničiću, radio da na kilometar od tvoje kuće dođe neko da ti minira i otvara kamenolom? Da li bi ćutao? Sram te bilo! Dođi ovde i pogledaj narod u oči. Vi ste ti koji se pitate. Oni su pohlepni, samo ih novac zanima. Baš ih briga da li ćete vi nastaviti ovde da živite ili nećete“, rekao je tada Jovanović.

Ovaj protest održan je sada već davnog 20. novembra 2021. godine.

Već januara naredne godine održan je još jedan protest, gde su Maloizvorci još jednom jasno ponovili da ne žele kamenolom pored svojih domova.

Kako kažu, tada im je govoreno da se „ne zanose“, da neće biti nikakvog kamenoloma, da se svašta planiralo, a nije ostvareno itd.

Međutim, dve godine kasnije ispostavilo se da to nisu bile prazne priče i na sednici gradske Skupštine našla se Odluka o usvajanju plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ u katastarskoj opštini Mali Izvor.

I to ne u sklopu materijala koji su odbornici po pravilu dobili nedelju dana pred sednicu, već kao dopuna dnevnog reda, samo 24 sata pred početak zasedanja.

Odmah su o tome obavešteni meštani Malog Izvora, koji nisu „časili časa“, brzo su se organizovali i sutra se zaputili put Zaječara, rešeni da ni po kakvu cenu ne daju svoj zavičaj.

I nisu ga dali, prekinuli su sednicu, jasno se izjasnivši da ne žele da ćute, dok im neko uništava živote.

Posle pauze i razgovora sa predsednikom Skupštine, odluka nije izglasana, tačnije 17 odbornika je glasalo protiv, dok ostali nisu glasali.

Šta ovo znači za Maloizvorce?

Znači da kamenoloma definitivno neće biti, bar ne u nekom narednom periodu. Predlog ove odluke neće moći da se ponovo nađe na Skupštini u narednih 6 meseci, ali…

Glavno pitanje je šta če se dešavati nakon toga. Nije ovo ni prvi, a sigurno ni poslednji put, da je gradska vlast želela da donese naočigled štetnu odluku i protiv volje građana. I bez obzira na nezadovoljstvo i sugestije opozicionih odbornika, takve odluke su donošene (skandalozna odluka da se ukinu naknade porodiljama za prvo i drugo dete, koja je na sreću posle desetak dana povučena, odluka o izdvajanju 175 miliona dinara za Nikolić prevoz i obavljanje gradskog prevoza, nesrazmerne povećanje cena grejanja, preskupa javno-privatna partnerstva, prodavanje gradske imovine u bescenje i da dalje ne nabrajamo).

Šta je drugačije u slučaju kamenoloma?

Pre svega način na koji su meštani Malog Izvora odlučili da izraze svoje nezadovoljstvo. Voda je došla preko glave, znali su da moraju da preduzmu najradikalnije mere i to su i učinili. Niko ne ostaje ravnodušan kada neko dođe i kaže „Ti nam ovde dizanjem ruke uništavaš život, a mi treba tamo da sedimo i ćutimo“. Jer, baš to i jeste prava istina, odbornici u gradskoj Skupštini aminovali bi izgradnju kamenoloma na 800 metara od kuća tih ljudi. I to bez pardona, da nisu došli da im u lice kažu ono što su i sami znali, ali iz njima znanih razloga, odlučili da zaborave.

I tu leži još jedna jako bitna stvar, odbornci su izabrani od strane građana, da u njihovo ime u parlamentu raspravljaju i glasaju za odluke koje će im unaprediti život i doneti boljitak, a ne suprotno. Narod ih nije birao da po direktivi dižu ruke zarad nečijeg interesa.

Što se samog projekta kamenoloma kod Malog Izvora tiče, nemojte sumnjati da je to već dogovrena stvar, jer da nije, Odluka o usvajanju plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ ne bi se ni našla na Skupštini. Međutim, sada je definitivno došlo do zastoja jer odluka nije usvojena.

Vrlo brzo nam slede i izbori i u najblažu ruku bio bi skandal da ljudi dođu i mole te da im nad glavama ne gradiš kamenolom, a ti odluku ipak izglasaš. Mnogo političkih poena bilo bi izgubljeno, a navelo bi i ostale građane koji podržavaju vladajuću partiju da razmisle o tome da li i njima nešto slično može da se desi.

Zbog toga predsednik izlazi pred kamere sa korpom iz prodavnice iz koje vadi jogurt i deterdžente, sa ministrima jede parizer za doručak, deli se novac penzionerima, povećava se minimalac itd.

Nije vreme za nepopularne odluke, nije vreme za kamenolom.

Svedoci smo da u prethodnim danima kompanija Rio Tinto ruši objekte na parcelama na kojima je planirano iskopavanje litijuma u Gornjim Nedeljicama, dobro znamo svi šta se dešavalo sa projektom „Jadar“ na koji je prema rečima premijerke Brnabić stavljena tačka, ali izgleda da istina nije baš takva.

Do sada smo svi naučili da od ove i ovakve vlast ne možemo očekivati da održe bilo kakvu datu reč i da se sami moramo izboriti za svoje.

Prema tome, slavlje ne sme da traje dugo, a meštani Malog Izvora moraju biti na oprezu, jer vrlo brzo, ideja o kamenolomu može da oživi. Već nakon izbora.