Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Vreme – Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 20 do 24 stepeni.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Vetar slab i umeren, do 13 km/h. Slično vreme očekuje nas i u nedelju pre podne, ali će popodne uslediti drastična promena, naoblačenje će nam doneti pljuskove i grmljavinu.

U nedelju u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 21 do 24 stepeni.

I u ponedeljak će biti kišovito prema najavama meteorologa, a od utorka ponovo sunčano vreme.

I taj talas lepog vremena će trajati kratko, pošto su već od četvrtka ponovo najavljeni mestimični pljuskovi.

Za kraj nedelje nova promena, vikend će biti bez kiše, sa temperaturama preko 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetlјivih osoba se mogu javiti glavobolјa i poremećaj sna.

ZaječarOnline/O.B.