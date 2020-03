Kakvo nas vreme očekuje do kraja marta…

U Srbiji će danas biti vetrovito i toplije. Na severu pretežno sunčano, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost. U ostalim krajevima umereno, a na jugu i potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom.

Vetar umeren i jak istočni, u oblasti Homolja sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju.

Jutarnja temperatura od 1 do 6 C, najviša dnevna od 10 C na jugu do 16 C na severu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Zaječaru pomenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak istočni vetar, uveče u daljem slabljenju. Jutarnja temperatura od 1 do 3 C, najviša dnevna oko 9 C.

Za vikend promenljivo, toplije i u većini mesta suvo – u subotu na jugu, a u nedelju i u zapadnim i centralnim krajevima zemlje reda pojava kratkotrajne kiše.

U ponedeljak postepeno naoblačenje sa severa i zapada, mestimično s kišom, pojačanim severnim vetrom, a posle podne i uveče i padom temperature, pa će na višim planinama kiša preći u sneg.

U utorak umereno do potpuno oblačno i hladnije, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg.

Početkom aprila suvo uz porast dnevne temperature, a krajem perioda očekuje se novo naoblačenje sa kišom i padom temperature.

izvor: Tanjug