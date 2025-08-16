Kako se otarasiti paukova, EVO TRI PRIRODNA SPREJA!

Kako ih odvratiti:

Mirisi citrusa – Pauci obično ne vole intenzivne mirise citrusa. Miroslav savetuje stavljanje kore od citrusa ili proizvoda sa mirisom citrusa oko ulaznih tačaka kako biste sprečili ulazak pauka u dom.

Sirće – „Ima jak kiseli miris koji pomaže u odbijanju pauka. Beli ocat je posebno koristan jer sadrži sirćetnu kiselinu koja je neprijatna paucima, pa izbegavaju područja na kojima se koristi. Ovo je popularna, netoksična i jeftina metoda za odbijanje pauka“, objašnjava Miroslav.

Eukaliptusovo ili ulje čajevca – Poput citrusa, pauci ne podnose mirise eukaliptusa i čajevca. Ova eterična ulja sadrže aromatične molekule koje su paucima neugodne i koje nastoje da izbegnu. Takođe, ulja mogu prikriti mirisne tragove koje pauci koriste za kretanje, što dodatno odvraća ove životinjice.

Ostali načini za odbijanje paukova:

Nisu samo ova tri sredstva efikasna. Miroslav savetuje i zatvaranje svih mogućih ulaznih tačaka koje pauci mogu koristiti, uključujući pukotine na vratima i zidovima. Takođe, održavanje doma urednim i bez nereda može značajno smanjiti njihovo prisustvo.

„Redovno usisavajte i perite podove, posebno obratite pažnju na kuhinje koje mogu sadržati mrvice i ostatke hrane, jer ti mali insekti privlače pauke i mogu dovesti do njihovog pojavljivanja u domu“, savetuje Miroslav.

Pored toga, važno je održavati spoljne prostore čistim i urednim. Uklanjanje potencijalnih skrovišta i izvora hrane napolju čini vaš vrt manje privlačnim paucima i smanjuje verovatnoću da će se uvlačiti unutra.

Zajecaronline.com/najzena/N.B.

