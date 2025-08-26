Kako pravilno odlediti višnje? Nemojte praviti ove greške!

Ako višnje koristiš za kolače, smutije ili kuvanje, najbolje je da ih upotrebiš direktno iz zamrzivača – bez odmrzavanja. Tako će ostati čvrste i neće ispustiti previše soka, što je posebno važno za filove i testo.

Kada želiš da ih jedeš sveže, postupak je drugačiji.

Najbolje je da ih prebaciš iz zamrzivača u frižider i ostaviš da se polako odmrzavaju preko noći, od 6 do 12 sati. Druga opcija je da kesu sa višnjama potopiš u činiju sa hladnom vodom i sačekaš 30 do 60 minuta.

Nakon odmrzavanja trebalo bi da ih iskoristiš istog dana, jer brzo gube teksturu i počinju da puštaju sok.

Važno je da višnje nikada ne odmrzavaš na sobnoj temperaturi ili u toploj vodi, jer se tada ubrzano kvare i gube aromu.

Trik za kolače

Ako želiš da izbegneš da fil ili testo postanu previše vlažni, zamrznute višnje pre upotrebe kratko uvaljaj u malo brašna ili griza – tako će upiti višak soka i kolač će ostati savršen.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

