Kako odabrati najslađe grožđe: Na šta obratiti pažnju pri kupovini!

Sezona grožđa je u punom jeku i malo šta može da osveži kao sočne bobice pune prirodnog šećera. Ali, svi znamo da nije svako grožđe jednako slatko – ponekad nas privuče izgled, a ukus razočara.

Postoji nekoliko trikova koji vam mogu pomoći da uvek izaberete najslađe grozdove.

Obratite pažnju na boju

Belo grožđe treba da ima zlatno-žutu nijansu, a ne bledozelenu. Što je zrelije, bobice će biti tamnije i punije.

Crno grožđe najbolje je kada bobice imaju duboku, gotovo baršunastu boju. Ako su delovi grozda svetliji, verovatno nije potpuno sazrelo.

Proverite peteljku

Zelena i sveža peteljka znači da je grožđe skoro ubrano i da bobice još uvek zadržavaju sočnost. Ako je peteljka smeđa i suva, grožđe je starije i može biti manje slatko.

Dodir i oblik bobica

Bobice koje su čvrste, ali ne previše tvrde obično su slatke i zrele. Ako su premekane ili naborane – to je znak da su izgubile deo soka. Takođe, birajte grozdove sa bobicama ujednačene veličine, jer to pokazuje da su ravnomerno sazrele.

Prirodni sloj praha

Na bobicama često možete primetiti tanak beli sloj, poput pudera. To je prirodni voštani premaz i znak da je grožđe sveže. Ako ga nema, moguće je da je grožđe dugo stajalo ili da je isprano više puta.

Probajte jednu bobicu

Ako ste na pijaci, prodavci obično neće zameriti da probate jednu bobicu pre nego što kupite. Ukoliko je bobica slatka i puna soka, ceo grozd će najverovatnije biti takav, piše 24sedam.

Zajecaronline/penzionisani.bizportal/24sedam/N.B.

