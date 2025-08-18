Kako najlakše skinuti fleke od dezodoransa? Evo načina!

Mnogi pokušavaju da operu odeću više puta, ili čak koriste razne hemikalije za izbeljivanje ako je odeća bela, kako bi se rešili tih tvrdokornih fleka.

Fleke od dezedoransa mogu biti zaista frustrirajuće i često se čini skoro nemoguće ukloniti ih.

Mnogi pokušavaju da operu odeću više puta, ili čak koriste razne hemikalije za izbeljivanje ako je odeća bela, kako bi se rešili tih tvrdokornih fleka.

Stručnjaci za pranje veša otkrili su nekoliko učinkovitih metoda za uklanjanje fleka, tvrdeći da će vaša odeća ponovo izgledati besprekorno.

Najbolje od svega je što za ovu metodu ne morate tražiti posebne proizvode jer sve što vam je potrebno već imate u kuhinji.

Prirodni načini uklanjanja fleka na odeći!

Mešavina vode i limunovog soka vrlo je učinkovita u uklanjanju fleka od dezodoransa, a celi postupak je izuzetno jednostavan za primenu.

Sve što treba učiniti je naneti mešavinu vode i limunovog soka iste razmere na fleku, ostaviti odeću na suncu sat vremena, zatim je isprati i oprati u mašini kao obično.

“Prirodni učinak limunovog soka i sunca čini ovu metodu izuzetno učinkovitom za uklanjanje fleka od dezodoransa, posebno na svetloj odeći”, objašnjavaju stručnjaci.

S obzirom to da će toplotni talas potrajati još neko vreme, najbolje je iskoristiti sunce u svoju korist i rešiti se fleka što je pre moguće, piše Express.

Ako imate tvrdokorne žute fleke od dezodoransa, možete pokušati s mešavinom sode bikarbone i vode. Za to pomešajte sodu bikarbonu i vodu, razmere 3:1, napravite pastu i nanesite je na fleku. Ostavite da odstoji nekoliko sati, a zatim operite odeću u vrućoj vodi.

Zajecaronline.com/najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!