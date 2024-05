ANKETA Kako nagle promene vremena utiču na Zaječarce? (VIDEO)

Nagle promene vremena, kao što je to slučaj u ovom periodu, utiču na ljude, kako na zdrave, tako i na one sa hroničnim oboljenjima, kažu stručnjaci. Ljudski organizam prilagođava se promenama vremena do određenih granica i to zavisi od zdravstvenog stanja, kažu lekari.

U ovo doba godine, često se oseća i psihička iscrpljenost, što se ispoljava i lošim raspoloženjem. Promenljivo vreme ne pogoduje ni reumatičarima, jer dovodi do bolova u zglobovima i mišićima, dok otopljenje asmatičarima uz brojne alergene pojačava gušenje.

Zaječarcima sa kojima smo razgovarali uglavnom ne smetaju promene vremena, ali se svi slažu da im više prija toplo vreme.

“Vreme ne utiče na mene, sve je ok. Radio sam celog života na terenu i navikao sam na ekstremne uslove.”

“Loše, mnogo loše. Zdravlje mi nije dobro. Najviše mi smeta prelazak sa toplog na hladno vreme. Sedim kod kuće što više mogu, ne šetam mnogo i tako se trudim da prevazićem probleme sa vremenskim prilikama.”

“Ništa mi ne smeta, nemam nikakvih tegoba. Nije mi ništa, i meni je čudno. Čak i vozim bickil.”

Ceo prilog pogledajte ovde:

Nagle vremenske promene mogu imati različite uticaje na zdravlje ljudi, u zavisnosti od pojedinca i njihove osetljivosti na te promene.

Respiratorni problemi: Nagle promene temperature, posebno ako su praćene promenama u vlažnosti vazduha ili nivou polena u atmosferi, mogu izazvati probleme sa disanjem kod osoba koje pate od astme ili drugih respiratornih oboljenja.

Glavobolje i migrene: Promene atmosferskog pritiska mogu izazvati glavobolje ili migrene kod osetljivih osoba. Neki ljudi su posebno oseetljivi na pad pritiska koji često dolazi pre kiše ili oluje.

Bolovi u zglobovima i mišićima: Promene vremena, posebno brze promene temperature, vlažnosti i pritiska, mogu uticati na ljude koji pate od artritisa ili drugih oblika bolova u zglobovima i mišićima.

Promene raspoloženja: Meteorološki uslovi mogu imati uticaj na emocionalno stanje ljudi. Na primer, dugi periodi sivog i oblačnog vremena mogu pratiti loše raspoloženje ili umor kod nekih ljudi.

Problemi sa spavanjem: Promene temperature ili vlažnosti vazduha mogu ometati spavanje kod nekih ljudi, što može dovesti do umora i smanjene produktivnosti tokom dana.

ZaječarOnline/O.B.