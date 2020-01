Kako jutjuberi utiču na omladinu?

U jeku razvoja tehnologije, kompjuteri i „pametni“ telefoni su postali nešto bez čega je teško zamisliti da prođe dan. Njihov razvoj u mnogome je olakšao svakodnevno funkcionisanje i pomogao u vidu informisanja, ali sa sobom doneo i neke ne baš pozitivne stvari.

U moru informacija i sadržaja koje internet danas nudi, svoje mesto pod Suncem pronašli su i jutjuberi. Jutjuber je zanimanje novog veka i ne traži nikakvo stečeno obrazovanje ni diplomu, što znači da svako time može da se bavi. Ovaj „posao“ sastoji se iz kreiranja jutjub kanala i izbacivanja raznih sadržaja koje će vaši verni pratioci svakog dana gledati.

Da li jutjuberi imaju uticaj na omladinu izlišno je govoriti, jer su podaci neumoljivi. Najgledaniji jutjuber u Srbiji trenutno je Stefan Vuksanović- Muđa koji na svom kanalu ima gotovo milion i po pratioca i oko 10 miliona pregleda na mesečnom nivou, dok se na drugom mestu nalazi „Baka Prase“ čiji kanal broji nešto preko milion pratioca, ali i neverovatnih 15 miliona pregleda mesečno.

Kada bi sadržaji koje objavljuju imali bilo kakav edukativni karatkter, ovi brojevi uopšte ne bi predstavljali problem, ali je retko pronaći video objavljen od strane nekog od popularnih jutjubera iz kog bi deca koja taj sadržaj svakodnevno prate bilo šta naučila. Naprotiv, vodeći se parolom da je najbitnije sakupiti što veći broj takozvanih subskrajbera, jutjuberi preuzimaju dobro poznati recept koji je dokazano upalio u raznim rijaliti šou programima-što više vulgarnosti, to više pregleda.

Popularnost jutjubera je sve veća i veća, a skorašnji događaj u novosadskom tržnom centru samo je potvrdio i dokazao ono što govore brojke. Na nastupu Bogana Ilića(Baka Prase) pojavilo se 5 puta više fanova nego što je bilo očekivano, pa je cela gužva rezultovala tučama, slomljenim izlozima i intervencijama policije i hitne pomoći.

Da li roditelji pravilno postupaju i znaju da se nose sa problemima „jutjub generacije“?

Mahom svako dete koje danas krene u prvi razred ima svoj „pametni“ telefon. U tom uzrastu roditelji mogu koliko toliko da imaju uvid u to šta njihovo dete gleda i da mu to zabrane ako misle da taj sadržaj nije primeren. Međutim, u kasnijem dobu, deca žele svoju privatnost i roditelji koji naravno žele da to poštuju ne mogu da znaju da li i šta dete gleda. O ovom problemu razgovarali smo i sa našim sugrađanima.

Majka sedmogodišnje devojčice rekla nam je da njeno dete ima svoj telefon, da gleda jutjubere i da joj se to preterano ne sviđa, ali joj je teško da to zabrani.

„Ne mislim da je to dobro, pogotovo što mnogo vremena provodi sa telefonom u rukama. Pokušala sam da joj ukažem na to i zabranim joj gledanje takvih sadržaja, ali nakon razgovora sa drugim roditeljima uvidela sam da i njihova deca isto to gledaju i da ništa ne preduzimaju povodom toga.“, kaže Milica.

Razgovarali smo i sa srednjoškolcem kog jutjub scena ne interesuje, ali njegova mlađa sestra provodi mnogo vremena gledajući jutjub „zvezde“.

„Mislim da je to čista glupost. Krevelje se, glupiraju, psuju, onda snime neku pesmu, iako nemaju nikakve veze sa muzikom. Pokušavam sve što mogu da odvučem sestru od takvih stvari, jer mislim da je to obično zatupljivanje omladine“, rekao je Marko.

Miloš, čije dete ne gleda jutjubere, kaže da je u njegovoj kući to strogo zabranjeno.

„Ne dopuštam svom detetu da gleda takve „gluposti“. Mislim da nisu samo deca kriva, već i roditelji koji uživaju u rijaliti programima. Ako tvoje dete vidi da tako nešto gledaš, zašto bi mislilo da je ovo pogrešno? Jutjuberi su rijaliti zvezde, samo što je njihova ciljna grupa mlađa populacija.“, kaže Miloš.

Koje su zaista razmere problema provođenja velikog dela slobodnog vremena u gledanju jutjub kanala?

Pisali smo o početkom decembra o akciji otkrivanja deformiteta kod dece, gde je Dr Mikica Vidojević izneo podatak o tome da gotovo 80% dece ima bar blaži oblik deformiteta kičme. Provođenje slobodnog vremena u praćenju jutjub kanala umesto bavljenja sportom, sviranja nekog instrumenta, čitanja knjiga ili bilo čega drugog svakako doprinosi tom negativnom trendu. Pored toga, deca potpuno gube želju za sticanjem nekih novih znanja, već se utapaju u prosek i praktično zaustavljaju svoj intelektualni razvoj.

Internet i kompjuteri nisu loša, već jako korisna stvar i pomažu nam u svim sferama života, međutim selekcija sadržaja koje na internetu pratimo od velikog su značaja i pokazuju da li ga koristimo u dobre svrhe. „Niske strasti“, rijaliti šou programi i vulgarnosti postale su naša realnost, a sistem vrednosti se iskrivio i izobličio poput slike Dorijana Greja. Da li možemo da se vratimo u ravnotežni položaj i počnemo ponovo da cenimo ono što zaista vredi, isključivo je na nama.