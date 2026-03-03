Kako da otkrijete lažni med – evo ključne razlike!

Postoji nekoliko načina da proverite da li je med koji ste kupili prirodan ili lažni.

Najlakše ćete to uraditi ovako:

Teglu okrenite naopačke. Tada će se stvoriti balončić od vazduha koji treba da ide polako ka vrhu tegle. Ukoliko se ne pomera, med nije pravi.

Uzmite drvenom kašikom malo meda i podignite je i okrenite. Posmatrajte kako med curi. Kada je med pravi, on curi kao nit, a lažni kaplje.

Uzmite šibicu i umočite u med. Izvadite je i zapalite. Ako ne može da se upali, med je lažan. Pravi med gori, pa bi šibica trebalo da se upali.

Stavite malo meda kašičicom na papirni ubrus i ostavite da malo odstoji. Kada je med pravi, on će ostati na ubrusi i neće probiti papir.

Kada pravi med namažate na parče hleba, hleb će se stvrdnuti. Lažni med će samo pokvasiti hleb.

Stavite kašičicu meda u čašu vode. Prirodni med treba da se zgrudva i padne na dno čaše, a lažni se istopi.

Zajecaronline.com/Najžena/ N.B.

