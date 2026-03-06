Kada se ne radi za Uskrs i Prvi maj 2026? Očekuju nas produženi vikendi!

Kombinacija verskih i državnih praznika uz vikende otvara prostor za dva produžena predaha tokom aprila i maja.

Neradni dani za vaskršnje praznike

Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni Uskrs 2026. godine obeležava se u nedelju, 12. aprila.

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju do ponedeljka, 13. aprila. To znači da građane očekuje četvorodnevni praznični odmor.

Ovaj period mnogi koriste za kraća putovanja po Srbiji. Među najposećenijim destinacijama tradicionalno se izdvajaju planinski centri poput Zlatibora, ali i Fruška gora, koja je poznata po vinskim putevima i manastirima.

Produženi vikend za Prvi maj

Samo dve nedelje nakon vaskršnjih praznika stiže i Praznik rada. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, što automatski donosi produženi vikend od tri neradna dana – do nedelje, 3. maja. Prvomajski praznici tradicionalno su rezervisani za boravak u prirodi, izlete i okupljanja na otvorenom.

Među popularnim destinacijama izdvajaju se Nacionalni park Tara, poznat po vidikovcima i netaknutoj prirodi, kao i Đerdapska klisura, koja nudi jedinstveni spoj reke, planina i istorijskih lokaliteta.

Rezervacije na vreme

April i maj spadaju među najtraženije mesece za domaći turizam, jer je priroda tada u punom cvatu. Zbog toga turistički radnici savetuju da se smeštaj rezerviše unapred.

Za kraći odmor mnogi biraju destinacije udaljene do dva sata vožnje, kako bi maksimalno iskoristili slobodne dane bez dugog putovanja.

Srbija nudi veliki broj manjih turističkih mesta i etno domaćinstava gde posetioci mogu uživati u lokalnim specijalitetima i autentičnom ambijentu.

Zajecaronline/Bizportal/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!