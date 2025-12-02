JP ”Putevi Srbije” savetuje vozače: Vozite oprezno i pažljivo!

Prema podacima Zimske službe u 5.01 časova, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, saopštilo je Javno preduzeće “Putevi Srbije”.

Vozite oprezno i pažljivo!

U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

JP “Putevi Srbije” savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

