Još nije vreme za prihranu ozimih useva

Nedostatak padavina i smanjena količina vlažnosti zemljišta utiču na rast i razvoj ozimih useva, istakla je Slavica Kodžopeljić, stručni savetnik iz oblasti ratarstva i povrtarstva PSSS „Agroznanje“ Zaječar.

Prema njenim rečima, nepovoljnost je što se smanjuju količine zemljišne vlage, jer nemamo padavine skoro mesec dana, a nema ni snežnog pokrivača.

Prihrana zavisi od uslova, a ne od datuma, naglasila je Slavica Kodžopeljić, stručni savetnik iz oblasti ratarstva i povrtarstva „Agroznanje“.

„Negde oko 10 februara se obavlja prva prihrana ozimih useva, jer trenutno nema dovoljne količine ni vlage da bi se bilo kakvo đubrivo rastopilo i da bi biljka mogla da ga usvoji. Zato mi uvek apelujemo da sve agrotehničke mere moraju da se primene pre setve da bi u startu pšenica i druge ozime ratarske kulture imale uslova da svoju vegetaciju izguraju do trenutka prve prihrane. Poslednjih godina smo primetili da u januaru imamo taj problem vezan za nedostatak padavina, da nemamo snežni pokrivač i samim tim dolazi do žutila kod pšenice i ječma baš usled tih nedostataka hrane. To nisu u pitanju bolesti i nijedan tretman zaštite se ne radi“, kazala je Kodžopeljić.