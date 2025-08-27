Jeftina namirnica koja štiti srce posle 60. godine!

Zdrava ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, posebno nakon 60. godine kada se rizik od kardiovaskularnih bolesti značajno povećava.

Lekari naglašavaju da su vlakna među najvažnijim nutrijentima koje stariji treba da unose svakodnevno. Preporučeni dnevni unos vlakana je 25–30 grama, a većina ljudi unosi znatno manje.

Odlična namirnica za srce!

Kardiolozi se slažu: ovsena kaša je jedan od najboljih izbora za zdravlje srca. Prednosti ovsene kaše:

Bogata rastvorljivim vlaknima (beta-glukanima)

Snižava LDL (“loš”) holesterol

Pomaže u regulaciji krvnog pritiska

Stabilizuje šećer u krvi

Podržava mršavljenje i zdravu telesnu težinu

Samo jedna šolja ovsene kaše sadrži gotovo 8 grama vlakana, što je značajan deo preporučenog dnevnog unosa.

Kako vlakna štite Srce?

Prema rečima dr Čeng Han Čena, intervencionog kardiologa, vlakna:

– Pomažu u snižavanju holesterola

– Sprečavaju nakupljanje plaka u arterijama

– Smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara

– Pomažu u kontroli telesne težine

– Održavaju stabilan nivo šećera u krvi, čime smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2

Saveti za povećanje unosa vlakana

Počnite dan sa ovsenom kašom. Dodajte u nju laneno seme, orah, voće. Birajte integralne žitarice umesto belog hleba i jedite više mahunarki (pasulj, sočivo). Pijte dovoljno vode jer vlakna deluju najbolje kad su „hidrirana“

Ako imate više od 60 godina, vreme je da ozbiljno shvatite ishranu za zdravlje srca. Uvođenjem jednostavne i pristupačne namirnice kao što je ovsena kaša, možete značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti i poboljšati opšte zdravlje, piše „Parade“.

Zajecaronline/Najzena.alo/Parade/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.