JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI,,,

Odeljenje za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD OD 2025. – 2029. GODINE

Nacrt Strategije za mlade grada Zaječara za period od 2025. – 2029. godine, upućuje se na javnu raspravu od 28.03.2025. do 11.04.2025. godine.

Pozivaju se građani, udruženja i stručna javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije za mlade grada Zaječara za period od 2025. – 2029. godine. Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, stručnom javnošću. Kao i predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja će se održati u sali Skupštine grada Zaječara. I to dana 8. aprila 2025. godine, sa početkom u 12 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari građana, udruženja i stručne javnosti mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Zaječara putem elektronske pošte. I to sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade grada Zaječara za period od 2025. – 2029 godine“, najkasnije do 11.04.2025. godine do 15:30 časova. Sugestije dostaviti na posebnom obrascu koji je dostupan na internet stranici Grada na sledećoj adresi: http://www.zajecar.info/strategija-za-mlade.

ZajecarOnline/glaszajecara/J.V.

