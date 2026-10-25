Ivica Dačić glasao na biračkom mestu na Dedinju

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i nosilac liste broj “Faktor stabilnosti” Ivica Dačić glasao je jutros u mesnoj zajednici na Dedinju.
Dačić je glasao sa suprugom Sanjom i sinom Lukom na biračkom mestu broj 35.
Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i nosilac liste “Faktor stabilnosti” Ivica Dačić izjavio je danas nakon glasanja da na vanrednim parlamentarnim izborima očekuje stabilan rezultat svoje liste i da se nada da će izborni dan proteći u demokratskoj atmosferi.
Dačić je glasao oko 9.10 časova u mesnoj zajednici Dedinje na biračkom mestu broj 35.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar