Ivica Dačić glasao na biračkom mestu na Dedinju

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i nosilac liste broj “Faktor stabilnosti” Ivica Dačić glasao je jutros u mesnoj zajednici na Dedinju.

Dačić je glasao sa suprugom Sanjom i sinom Lukom na biračkom mestu broj 35.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i nosilac liste “Faktor stabilnosti” Ivica Dačić izjavio je danas nakon glasanja da na vanrednim parlamentarnim izborima očekuje stabilan rezultat svoje liste i da se nada da će izborni dan proteći u demokratskoj atmosferi.

Dačić je glasao oko 9.10 časova u mesnoj zajednici Dedinje na biračkom mestu broj 35.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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