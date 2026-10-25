Do 10 sati glasalo skoro 20 odsto birača- DVOSTRUKO VIŠE NEGO 2023!

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima danas do 10 sati bila je 19,72 odsto, saopšteno je na konferenciji za novinare u RIK-u.

Do 10 sati u Vojvodini je glasalo 23,62 odsto, u Beogradu 20,46, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 17,08 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 17,40 odsto upisanih birača.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 10 časova bila je 9,94 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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