Širom Srbije građani u redovima čekaju da glasaju

Širom Srbije građani u redovima čekaju da glasaju na izborima za poslanike Skupštine Srbije, a na pojedinim biračkim mestima redovi su se formirali i pre početka glasanja.

U Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Šapcu, građani u redovima čekaju da ispune svoju građansku dužnost.

Velike su gužve i na biračkim mestima na kojima glasaju Srbi sa Kosova i Metohije – u Raški, Vranju, Rudnici. Na današnjim izborima građani biraju 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije. Biračka mesta biće otvorena do 20 časova. Pravo glasa ima 6.451.292 upisana birača, a glasa se na 8.392 biračka mesta, od kojih su 93 u inostranstvu.

Na izborima učestvuje 18 izbornih lista na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata, a od toga devet lista ima položaj liste nacionalne manjine.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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