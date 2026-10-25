ĐOKOVIĆ SE VRAĆA U BAZEL POSLE 15 GODINA! Žreb otkrio prvog rivala — Novak kreće u lov na važne bodove!

ĐOKOVIĆ SE VRAĆA U BAZEL POSLE 15 GODINA!

Novak Đoković igraće protiv Francuza Iga Ambera u prvom kolu turnira u Bazelu, odlučeno je današnjim žrebom.

Srpski teniser vraća se na ovaj turnir posle 15 godina, a nastup u Švajcarskoj važan mu je i zbog borbe za bodove za plasman na ATP finale u Torinu. Đoković i Amber sastali su se samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je Novak slavio sa ubedljivih 3:0 u setovima.

ĐOKOVIĆ SE VRAĆA U BAZEL POSLE 15 GODINA!

Bazel za Đokovića čuva uspomenu na veliki trijumf. Jedinu titulu na ovom turniru osvojio je 2009. godine, pobedom nad Rodžerom Federerom u finalu. Švajcarac je u svom rodnom gradu ukupno osvojio deset trofeja. Turnir pripada seriji ATP 500, a igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!