RIK: Izlaznost na izborima u Srbiji do 16 sati 56,38 odsto

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 16.00 sati bila je 56,38 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Do 16.00 sati u Vojvodini je glasalo 58,76 odsto, u Beogradu 57,68 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 55,29 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 53,34 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16 časova iznosila je 42,36 odsto.

Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Zajecaronline /Tanjug /N. S.

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