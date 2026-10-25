HAOS NA GRANICAMA ZA KAMIONE: Na Batrovcima čekaju čak osam sati, evo gde su najveća zadržavanja

HAOS NA GRANICAMA ZA KAMIONE:

Teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima u Srbiji beleže višesatna zadržavanja na izlazu iz zemlje, a najduže se čeka na Batrovcima, gde kamioni na prelazak granice čekaju čak osam sati.

Prema informacijama Uprave granične policije, koje je preneo Auto-moto savez Srbije (AMSS), podaci se odnose na stanje zabeleženo u 18 časova.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dok se na Sremskoj Rači zadržavaju četiri sata. Na graničnom prelazu Preševo čekanje za kamione iznosi oko 30 minuta.

Za putnička vozila trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima, a prema dostupnim informacijama, ni na ostalim prelazima nema dužih čekanja.

Takođe, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!