Saša Ilić napustio Partizan!

Saša Ilić više neće biti trener Partizana. Nakon poraza od Čukaričkog rezultatom 0:2, strateg crno-belih odlučio je da ostane pri ostavci, uprkos razgovorima sa sportskim sektorom kluba.

Partizan je na svom stadionu pretrpeo novi neuspeh u Superligi Srbije, a Ilić je nakon utakmice nezadovoljan napustio stadion. Jutro posle poraza donelo je nagoveštaje njegovog odlaska, a prema navodima medija, odluka je sada konačna.

Ilić je crno-bele ostavio na desetom mestu prvenstvene tabele sa 11 bodova. Isti broj bodova imao je i OFK Beograd, koji se nalazio poziciju niže, dok su manje bodova osvojili Mačva, Radnički Niš i Zemun.

Ovo nije prvi put da je Ilić tokom sezone razmatrao odlazak. Prema dostupnim informacijama, već je dva puta nudio ostavku, a sada je treći put odlučio da se povuče.

Dodatni znak neizvesnosti u Humskoj predstavlja i činjenica da planirani trening Partizana nije održan. Za sada nije poznato ko će predvoditi ekipu u odloženom prvenstvenom susretu protiv Radničkog u Nišu, koji je na programu sredinom nedelje.

Navijači su tokom sezone sa tribina pružali podršku Iliću, ali bi njegov odlazak mogao da označi početak novog poglavlja za crno-bele, koji se nalaze u rezultatskoj krizi.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

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