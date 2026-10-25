Evo koliko je građana glasalo do 18 sati

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, koji se održavaju danas, 25.oktobra 2026. godine, do 18 časova iznosi 64,9 odsto, prema podacima koje prenose mediji.

U poređenju sa prethodnim parlamentarnim izborima, zabeležena je znatno veća izlaznost.

Na prethodnim parlamentarnim izborima u istom vremenskom preseku izlaznost je iznosila 51,4 odsto.

Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Zajecaronline /Srbija Danas/N. S.

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