U narednim danima bez padavina, temperature od 13 do 18 stepeni Celzijusa

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je danas da se u narednim danima očekuje uglavnom suvo vreme sa prosečnim temperaturama između 13 i 18 stepeni Celzijusa.

Govoreći o padavinama, naveo je da je u oktobru zabeleženo oko polovine prosečnih mesečnih padavina i istakao da se suša nastavlja.

On je rekao za Tanjug da se manjak padavina beleži na godišnjem nivou.

Todorović je objasnio da su temperatura, vetar i vlaga parametri koji utiču različito na svačiji organizam tako da svako ima različiti osećaj hladnoće.

“Brzina vetra povećava fiziološki osećaj hladnoće. Povećanje brzine vetra za jedan metar u sekundi smanjuje osećaj hladnoće za jedan stepen”, rekao je Todorović.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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