Užas u Borči! Vozač pokosio pešaka na zebri, pa pobegao!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas, oko jedan sat posle ponoći, u beogradskom naselju Borča, na opštini Palilula, kada je život izgubio pešak P. A. (1966).

Muškarac 1966. godište je preminuo na licu mesta, nakon što ga je udario automobil, saznaje Tanjug.

Vozač koji je učestvovao u nesreći pobegao je sa mesta događaja pre dolaska policije, koja intenzivno traga za njim.

Sve okolnosti ove saobraćajne nesreće biće utvrđene daljom istragom.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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