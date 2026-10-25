Više od polovine Srbije već glasalo: Stigli najnoviji podaci, evo kolika je izlaznost do 15 časova

Prema najnovijim podacima, na parlamentarnim izborima u Srbiji do 15 časova glasalo je 51,9% birača, što znači da je više od polovine biračkog tela već iskoristilo svoje pravo glasa.

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 14.00 sati bila je 46,53 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Do 14.00 sati u Vojvodini je glasalo 49,23 odsto, u Beogradu 47,55, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 44,95 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 44,04 odsto upisanih birača.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. godine izlaznost do 14.00 časova iznosila je 32,38 odsto.

Velika razlika u odnosu na prošle izbore potvrđuje visoko interesovanje građana za današnje vanredne izbore.

Prema rečima predsednika RIK-a Vladimira Dimitrijevića, glasanje se uglavnom odvija bez problema, a gužve na biračkim mestima su se značajno smanjile u odnosu na prepodnevne sate.

Biračka mesta su otvorena do 20 časova.

Zajecaronline /Srbija Danas/N. S.

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