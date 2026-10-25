Na teritoriji grada Zaječara glasa se u 42 seoska naselja
Na teritoriji grada Zaječara 45 biračkih mesta raspoređena su po zaječarskim selima. Glasa se u 42 seoska naselja na teritoriji grada. Ali neka veća sela, poput Velikog Izvora, Rgotine i Grljana imaju više od jednog biračkog mesta.
U Zvezdanu je biračko mesto u Domu kulture. Kako navodi zamenik predsednika biračkog odbora, Dragan Radenković, izborno mesto je otvoreno na vreme, tačno u 7 časova, bez nepravilnosti. Takođe je istako da je izlaznost u Zvezdanu dobra, prema njegovim rečima, do 9 časova na glasanje je izašlo između 100 i 120 birača.
Biračka mesta su otvorena do 20 časova.
Zajecaronline/N. S.
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