Na teritoriji grada Zaječara glasa se u 42 seoska naselja

Na teritoriji grada Zaječara 45 biračkih mesta raspoređena su po zaječarskim selima. Glasa se u 42 seoska naselja na teritoriji grada. Ali neka veća sela, poput Velikog Izvora, Rgotine i Grljana imaju više od jednog biračkog mesta.

U Zvezdanu je biračko mesto u Domu kulture. Kako navodi zamenik predsednika biračkog odbora, Dragan Radenković, izborno mesto je otvoreno na vreme, tačno u 7 časova, bez nepravilnosti. Takođe je istako da je izlaznost u Zvezdanu dobra, prema njegovim rečima, do 9 časova na glasanje je izašlo između 100 i 120 birača.

Biračka mesta su otvorena do 20 časova.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!