Istorijski arhiv u Zaječaru obeležio 78 godina rada uz promociju novog broja „Arhivskog nasleđa“

Istorijski arhiv u Zaječaru juče je obeležio 78 godina rada i postojanja.

Tim povodom, javnosti je predstavljen 19. broj časopisa za arhivistiku i istoriografiju „Arhivsko nasleđe“.

-Godišnjicu Arhiva uveličale su svojim prisustvom naše drage kolege iz Sarajeva, Novog Sada i Niša, kao i brojni prijatelji i saradnici Arhiva iz lokalne sredine. Zahvaljujemo vam na podršci i praćenju našeg rada. I u budućnosti ćemo se truditi da na najbolji način obavljamo svoju dužnost čuvara arhivskog nasleđa Timočke Krajine- saopšteno je u objavi na Fejsbuk stranici Istorijskog arhiva „Timočka krajina“ u Zaječaru.

Zajecaronline/N.B.

