ISTORIJA ISPISANA: Kostov najmlađi strelac u istoriji derbija!

Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov postao je najmlađi strelac u istoriji večitih derbija sa Partizanom.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju. Kostov je postigao prvi gol za „crveno-bele“ u 45+5. minutu.

„Talentovani Vasilije Kostov je izazvao erupciju oduševljenja na tribina Marakane pogotokom u samom finišu prvog dela igre. Katai je nakon odličnih poteza na levom boku odlično centrirao, a najviši u skoku je bio Vasilije Kostov, koji je preciznim udarcem glavom zatresao mrežu večitog rivala. Kostov je u trenutku postizanja pogotka imao svega 17 godina, devet meseci i 11 dana, te je postao najmlađi strelac u istoriji najveće utakmice srpskog fudbala pretekavši Andriju Maksimovića“, saopšteno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Kostov je izjavio je da je srećan zbog pobede i postignutog gola protiv Partizana.

„Od početka utakmice smo ušli jako i motivisano. Znali smo da možemo da pobedimo. Postigao sam taj pogodak i stvarno sam srećan zbog toga. Hvala svim navijačima što su došli da nas podrže“, izjavio je Kostov, preneo je sajt Zvezde.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

