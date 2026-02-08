ISPLIVAO ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! U ovom „Volvu“ su ga DRŽALI VEZANOG dok ih je JURILA POLICIJA (VIDEO)

Sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija, učestvovale su u dramatičnoj akciji spasavanja pevača Daniela Kajmakoskog (43).

Sve je počelo sinoć u Karađorđevoj ulici, kada su se otmičari oglušili o naređenje policije i započeli bekstvo ka Rumi. Vozač belog „Volva XC 60“ ignorisao je policijske signale i krenuo u beg prema Brankovom mostu, što je dovelo do filmske potere kroz grad.

Ubrzo je otkriveno da je u pitanju brutalna otmica poznatog pevača, koja je završena dramatičnom policijskom akcijom.

ISPLIVAO ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG!

Probijena blokada i beg ka autoputu

Drama je kulminirala kada su operativci UKP-a i Policijske brigade, koji su sprovodili raciju, pokušali da zaustave sumnjivo vozilo. Umesto da stane, vozač je naglo ubrzao, probio policijski prsten i započeo opasnu trku kroz grad, krećući se ka Palati Srbija i Areni, da bi se potom uključio na autoput u smeru ka Šidu.

Mobilizacija svih elitnih službi

U poteru su se odmah uključile najjače snage MUP-a i PU za grad Beograd. Koordinisanom akcijom rukovodio je UKP, uz podršku:

SAJ-a i Žandarmerije,

SSK-a (Služba za specijalne istražne metode) i SBPTE-a,

USP-a (Saobraćajna policija) i UZT-a (Uprava za tehniku).

Ucena pištoljem i pretnje porodici

Dok je trajala potera, otmičari su unutar vozila preživljavali sopstvenu dramu. Uz uperen pištolj u glavu pevača, zahtevali su 20.000 evra za njegov život, preteći da će njihovi saučesnici, koji navodno već nadziru njegov stan, nauditi njegovoj supruzi i deci.

Udes kod Rume i bekstvo u mrak

Nakon prolaska naplatne rampe Šimanovci, pritisak policijskih snaga naterao je vozača na grešku. Kod isključenja za Rumu, „Volvo“ je udario u zaštitnu bankinu. Dvojica naoružanih napadača su, koristeći mrak, pobegla u nepoznatom pravcu, dok su pripadnici UKP-a u smrskanom vozilu zatekli vezanog Kajmakoskog.

Potraga termovizijom

Teren oko Rume trenutno je pod potpunom blokadom. Pripadnici SAJ-a i Žandarmerije koriste službene pse i najsavremeniju termovizijsku opremu u potrazi za beguncima koji su, prema rečima žrtve, komunicirali na turskom jeziku. Više javno tužilaštvo je slučaj okvalifikovalo kao otmica.

