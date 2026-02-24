Irfan Mensur direktno sa seta sitkoma „Razlozi i razvodi“

Irfan Mensur gostovao je u emisiji „Ko si kad ne gleda niko“, autora i voditelja Galiba Gicića, a tom prilikom je objasnio kako teče snimanje novog sitkoma „Razlozi i razvodi“, koji se snima u Hype BIH studiju.

– Ja ne znam da li sam noseća uloga kako se piše, ali kako bih vam rekao ja uopšte ne glumim sa glumcima. Ja sam neka vrsta naratora. Kada se završi epizoda ili u sred epizode ja se pojavim, pa se obratim direktno publici koja to gleda. A onda se malo obratim i ljudima koji su to igrali što sam komentarisao ili što trenutno komentarišem. Iskreno, nikada to nisam radio tako, a da li sam noseća uloga … jedna od uloga jesam. Ko zna možda zbog imena Irfan Mensur, pa kao značim – započeo je glumac u svom stilu i kroz osmeh.

– Pre dve godine je osnovan glumački sindikat, kako bi glumci iz Srbije dobijali autorske honorare, na reprize, na ovo na ono. Zovu me i kažu da im pošaljem spisak uloga. Ja im kažem pa da li ste vi normalni, kako ja da se setim svega šta sam radio. Međutim, postoji jedan sajt gde sve ima, i tako sam saznao da iza sebe imam 138 televizijsko-filmskih naslova. To je bilo pre dve godine. A sada u ovom trenutku ima i preko 150. Što bih rekao 150 svađa sa kamerama.

