Intervju sa epidemiologom Predragom Marušićem-Da li korona ulazi u svoju završnicu?

,,Ukoliko se ne pojavi neki novi šesti soj, ja očekujem da ćemo mi krajem leta ući u potpuno mirnu fazu”, izjavio je epidemiolog Predrag Marušić i istakao da je verovatno sledeći korak pravljenje vakcine koja bi se primala svake godine.

Broj zaraženih u Srbiji, na sreću svih nas, naglo je pao sa preko 19.000 zaraženih na nešto više od hiljadu slučajeva dnevno, što svakako nije za zanemariti.

Kako to često zna biti slučaj u poslednje dve godine, nakon svake ukinute mere i većeg okupljanja, broj zaraženih bi rastao. Međutim, s obzirom da su kovid propusnice prestale da važe 12. marta, izbori prošli, kao i mnoge druge manifestacije, da li to znači da korona polako nestaje i odlazi u istoriju?!

Broj obolelih poslednjih nedelja kreće se oko 1000 slučajeva dnevno, a podsetimo se, početkom februara ove godine u Srbiji je bilo više od 19.000 novozaraženih i veliki broj smrtnih slučajeva na dnevnom nivou.

Mnogi prognoziraju da korona ulazi u svoju završnicu i da je povratak normalnom načinu života nadohvat ruke. Kako to ne bi ostalo samo na nagađanjima i veri, mišljenje smo potražili od epidemiologa Predraga Marušića.

Gospodin Marušić se imunologijom bavi više od tri decenije, svom poslu pristupa jako posvećeno, pa je na isti takav način objasnio šta dešava u ovom trenutku, koliko je bitna vakcinacija, ali i šta je to što je doprinelo podeljenosti u narodu kada je reč o vakcinisanju.

1.Koji je glavni razlog dvogodišnjeg trajanja korone?

,,Prvi razlog je taj što do sad nikad nismo imali ovakvu vrstu virusa. Imali smo pandemije gripa ali to su bili virusi koji se nisu menjali. Taj soj iz 2009, H1N1 on je trajao dokle je trajao. Istina, nekih desetak meseci. Ovde se radilo o potpuno nepoznatom virusu našem organizmu, zato što je prešao tu barijeru vrste sa životinje na čoveka, na čoveku se adaptirao i počeo da se prenosi sa čoveka na čoveka čime je praktično postao humani tip.“

Doktor Marušić objašnjava da je prva varijanta virusa koja se pojavila ubrzo imala i drugu varijantu, osvrnuvši se na alfu, betu, gamu, deltu i omikron, doktor objašnjava da je grupa u koju spada virus COVID-19 vrlo promenljiva i da lako mutira. Kako on kaže, mutacije mogu biti tačkaste, gotovo neprimetne, a mogu biti i poput omikrona koji je imao 32 izmene.

,,Prolaskom kroz neimune organizme on u suštini jača to što mi zovemo virulencija. Virus jača svoju snagu pa može da promeni i taj stepen svoje zaraznosti, odnosno da zaobilazi odbrambene mehanizme. Primer su bakterije koje vrlo brzo stvaraju rezistenciju na antibiotike.“

Doktor ističe da je Afrika pod znakom pitanja zbog samo 20 procenata vakcinisanih i velikog broja neimunih organizama.

2. Da li korona ulazi u svoju završnicu?

,,Moguće je. Vrlo brzo ćemo videti. Ukoliko se ne pojavi neki novi šesti soj, ja očekujem da ćemo mi krajem leta ući u potpuno mirnu fazu. Odnosno, doći će ono što se u struci zove endemizacija virusa. “

Znamo šta je pandemija, ali endemija je većini ljudi nepoznat pojam. Endemija je zapravo stalna pojava jednog uzročnika na jednoj geografskoj teritoriji, a to može biti Timočka Krajina, Srbija, Evropa i tako dalje.

Doktor Marušić veruje da će se uskoro poslednji soj virusa endimizirati i da će se vrlo lako napraviti vakcina koja će se primati poput vakcine protiv sezonskog gripa.

3. Koliko je vakcina pomogla u dobijanju ovakvih rezultata?

Doktor ističe da je veliki problem u startu bio taj što je navodno vakcina ,,stigla“ brzo, što zapravo nije tačno. Vakcina je ,,zaobišla“ tradicionalan način pronalska i do populacije došla u solidnom roku prilagođenom savremenoj medicini. Međutim taj ,,brzi“ dolazak vakcine i međusobno javno neslaganje njegovih kolega lekara bili su dovoljan razlog da se napravi veliki rascep među populacijom.

,,Univerzitet Džon Hopkins kaže da je 11.111.000.000 doza vakcine iskorišćeno u svetu. Kod nas u Srbiji je kompletno vakcinisamo 3.100.000 ljudi, a buster dozu je primilo 1.846.740 ljudi. To je vrlo veliki broj.“

Procenat vakcinisanih u Zaječaru dosta je sličan republičkom procentu, a to je oko 50 procenata stanovništva. Važnom i delotvornom merom opisuje i korišćenje maski, šta je on od početka preporučivao.

Epidemiolog Marušić takođe smatra da nikad nije kasno za vakcinaciju i da ukoliko to neko želi da uradi u ovom momentu, iako je kraj pandemije na pomolu, da to svakako neće štetiti. Doktor je dao sud i kineskoj vakcini koja je u većini slučajeva tek nakon tri doze bila dovoljna da se organizam zaštiti, a to objašnjava time što je ova vakcina ,,mrtva“, te tako kao i sve ostale takve vakcine, daje slabiju zaštitu.

4. Koje je Vaše mišljenje o molnupiraviru (virostatiku)?

,,Virostatik jedino ima smisla davati na početku infekcije, dok virus ne uzme maha. Da li on ima određene nusefekte? Svaki lek ima nusefekte. Da li su ti efekti toliko značajni da ne biste uzimali taj lek? Ne.“

5. Šta će nakon korone ostati kao najveća posledica?

,,Mi ćemo posledice dejstva ovog virusa u našem organizmu tek da osetimo u budućnosti. Iz iskustva pandemije iz 1919, pedesetih godina dvadesetog veka instituti za plućne i druge bolesti bili su puni. Imamo 500 miliona obolelih, neka jedan posto bude sa dugoročnim hroničnim posledicama pa je to ogromna cifra“, zaključio je doktor Marušić.