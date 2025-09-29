Igrajmo se razmišljajući: Druženje sa Urošem Petrovićem u Muzičkoj školi

Matična biblioteka ”Svetozar Marković” Zaječar obaveštava javnost da će organizovati susret i druženje sa čuvenim piscem Urošem Petrovićem, piscem koji budi maštu, logiku i kreativnost, ali pre svega je gospodar zagonetki.

Pozivaju se svi 2. oktobra u 18 časova u sali Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ da se igraju razmišljajući, da razmišljaju naopačke i uživaju u glavolomkama sa Urošem, povodom predstojeće Dečje nedelje.

Uroš Petrović (1967) je književnik čija dela pomeraju granice u savremenoj literaturi za decu i mlade. Autor je dvadeset osam knjiga i dobitnik najprestižnijih nagrada za književnost za mlade. Knjige su mu do sada objavljene i u Italiji, Mađarskoj, Grčkoj, Rusiji, Sloveniji, Rumuniji, Severnoj Makedoniji i Češkoj, kao i na engleskom jeziku. Po romanu „Peti leptir“ snimljen je prvi (i još uvek jedini) dugometražni 3D film u istoriji srpske kinematografije.

Autor je koncepta Zagonetna pitanja, kao i programa za usavršavanje Kako razmišljanjem izvan ustaljenih okvira doći do novih ideja i rešenja?, Zagonetne iluzije mozga, Socijalni tango, Mozgaonica za bolji svet i Misli kreaKtivno, i koautor NTC sistema učenja.

Dobitnik je nagrade „Neven“, „Dositejevo pero“, nagrade Zmajevih dečjih igara „Rade Obrenović“, kao i mnogih drugih.

Bio je predsednik Mense Srbije i jedan od najuspešnijih rešavača IQ X testa na svetu.

