„I zato ne sudite…“ Prvo oglašavanje porodice Milice Todorović zbog njenog partnera za kojeg se tvrdi da je oženjen

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana, međutim, sreću su uspele da pokvare informacije o njenom partneru koje su dospele u javnost.

Nedugo nakon porođaja, Milica se našla na udaru javnosti kada za medije oglasila žena koja tvrdi da je supruga oca pevačicinog deteta, sa kojim kako kaže, i sama ima dvoje dece.

Ona je posebno istakla da je sa Miličinim partnerom u braku punih 19 godina, kao i da imaju dvoje dece, a da je za pevačicinu trudnoću navodno saznala tek pre mesec dana.

Milica se oglasila ovim povodom dok je još bila u porodilištu, te poručila da joj je potreban mir i da će o svemu govoriti kada se oporavi od porođaja, kao i da joj je od prevelikog stresa stalo mleko što direktno ugrožava njenu tek rođenu bebu.

Pevačici su brojne javne ličnosti uputile reči podrške, a to je učinila i njena mlađa sestra Anđela.

Ona je objavila status žene koja je podržala Milicu, ali je deo poruke podvukla crvenom bojom.

„I zato ne sudite…“

– Istina uvek ima dva lica, dve strane… i zato ne sudite! – deo je koji je Anđela podvukla i dodala:

– Polakoooo.

Zajecaronline/Hypetv/SrbijaDanas

