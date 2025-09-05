Izdvajamo Obrazovanje Tehnologija Vesti

05.09.2025.
FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bs

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković prisustvovao je danas svečanom uručenju humanoidnih robota resursnim centrima za inkluzivno obrazovanje u Resursnom centru u Osnovnoj školi “Radivoj Popović”, ocenjujući da je reč o inovaciji u obrazovnom sistemu koja će najosetljivijoj populaciji učenika omogućiti da lakše uče i napreduju.

Reč je o 11 humanoidnih robota!

Ovi roboti koji predstavljaju visokotehnološko sredstvo asistivne tehnologije

Stanković je ukazao da se inkluzivno obrazovanje unapređuje i da Srbija ide u korak sa savremenim svetom pedagoškim i inkluzivnim praksama i metodama.

On je dodao da je u prethodnom periodu inkluzivno obrazovanje unapređeno sistemskim merama koje su bile usmerene na dostupnost asistivnih tehnologija učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i na stručno usavršavanje prosvetnih radnika koji rade sa decom.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što se nalazi na primopredaji humanoidnih robota resursnim centrima, u sklopu zajedničkih napora sa Ministarstvom prosvete i UNICEF-om, da obrazovanje učine inkluzivnim.

Humanoidni roboti pomažu učenicima u učenju i napretku!

“Ovaj trenutak je važan u široj inicijativi koja je vredna 4,8 miliona evra za jačanje inkluzivnog obrazovanja širom Srbije. Mi smo pomogli u izgradnji šest resursnih centara, direktno smo pomogli 4.000 učenika, izvršili obuku za 6.000 nastavnika i 1.000 stručnjaka u opštinama širom Srbije sve u cilju da obezbedimo da deca koja su ugrožena na neki način mogu da procvetaju”, rekao je šef Delegacije EU.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova izjavila je da svi znaju koliki je Srbija napravila značajan napredak u proteklih 15 godina u jačanju podrške deci sa invaliditetom i dodala da je u protekle tri godine UNICEF pružio podršku i radi na projektu gde će specijalne škole biti pretvorene u resursne centre.

Govoreći o humanoidnim robotima, Kostadinova je navela da će oni pomoći u komunikaciji i socijalnoj interakciji sve dece i samim tim će ih motivisati i biti inspiracija u učionicama.

“Upravo zbog toga što su zasnovani na bazi igre i interaktivnosti učiniche učenje i prijemčivijim i delotvornijim”, rekla je Kostadinova.

Ona je navela i da je novi petogodišnji program UNICEF-a odobren u Njujorku, navodeći da ta organizacija ostaje posvećena da radi rame uz rame sa Srbijom i obezbedi da se svako dete oseća viđenim i uključenim.

Humanoidni roboti u obrazovanju predstavljaju visokotehnološke uređaje koji pomažu nastavniku da primeni principe inkluzivnog obrazovanja uz aktivno uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju, uključujući i decu sa komunikacijskim smetnjama.

Ovim pristupom se posebna pažnja posvećuje deci sa smetnjama u razvoju i onim učenicima kojima je potrebna dodatna podrška, kako bi se omogućila i kvalitetna obrazovna sredina za sve.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

